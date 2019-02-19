Что подарить мужчине на 23 февраля: список лучших подарков

УНИАН собрал список интересных подарков на 23 февраля, которыми можно порадовать мужчин - мужей, коллег, парней и так далее.

Давайте избавляться от стереотипов о том, что лучший подарок на 23 февраля - мужской дезодорант и комплект носков.

УНИАН собрал список интересных подарков на 23 февраля, которыми можно порадовать мужчин - мужей, коллег, парней и так далее. Здесь варианты подарков на любой вкус и бюджет.

1. Хороший вариант, если вы не хотите промахнуться с подарком - ужин в стейк-хаусе. Практически все мужчины любят мясо, а так вы еще и проведете время вместе со своим избранником. При условии, что он, конечно, не вегетарианец.

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2. Дорогой парфюм. Именно дорогой, дешевые ароматы выглядят не солидно.

3. Если ваш избранник или муж любят что-то делать своими руками - подарите набор с дрелью и различными насадками. Еще один вариант - хороший швейцарский нож, пригодится в жизни, его даже в поездки можно брать.

4. Сертификат на услуги - здесь возможны варианты. Можно подарить сертификат на массаж, можно в барбер-шоп, можно день в СПА. Абонемент в спортзал, наконец.

5. Более бюджетный подарок - крафтовое пиво. Ну или просто бутылка какого-то хорошего коньяка, если мужчина ценитель.

6. Часы. Сейчас полно более и менее известных брендов. Можно подарить классику, можно спортивные часы, а наиболее дорогим подарком станут электронные часы - порадуется любой мужчина.

7. Если мужчина курит - подарите классную зажигалку. Набор сигар для любителей тоже неплохой вариант.

8. Путевка. Не обязательно дарить дорогую тур-поездку, можно исследовать собственную страну - просто выбраться куда-то на уик-енд. Новые впечатления, эмоции, чем не лучший подарок?

9. Если мужчина - фанат компьютерных игр, подарите новую модель его любимой приставки. Sony или Nintendo, например. Нет денег на приставку - посмотрите интересные диски с играми, которые ему бы понравились. Мужчина будет благодарен.

10. Одежда. Мы сейчас не про носки - хороший свитер, кепка, шапка с шарфом, новые перчатки станут прекрасным подарком на 23 февраля. Исходите из того, что мужчине нужнее. А вообще, главное забота и внимание.