Стало известно, куда этапировали Балуха из оккупированного Симферополя
Незаконно осужденного украинского активиста Владимира Балуха этапировали из временного оккупированного Крыма в Краснодар.
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Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. «Балуха Владимира вывезли в Краснодар», - написал он.
Как сообщал УНИАН, 13 февраля стало известно, что Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя.
18 февраля в «Крымской правозащитной группе» сообщили, что Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО, но не было известно куда именно.
Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
5 июля 2018 года подконтрольный России Раздольненский райсуд приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиении начальника ИВС.
3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.
В середине октября Балуха этапировали в Керченскую колонию №2.
19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.
25 января 2019 года подконтрольный Кремлю «суд» в Керчи отказал в удовлетворении ходатайства о условно-досрочном освобождении украинца.