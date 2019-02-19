"Райская пташка": Даша Астафьева свела с ума поклонников глубоким декольте (фото)

"Фишкой" фото стали бабочки, разместившиеся на плече у Даши.

Украинская певица и модель Даша Астафьева удивила поклонников новой чувственной фотосессией.

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На снимках, которые Даша опубликовала в сети, она позирует в наряде, выгодно подчеркивающем ее глубокое декольте.

"Фишкой" фото стали бабочки, разместившиеся на плече у Дарьи.

"Красивая, сексуальная, шикарная женщина !!! Балдею от вас !!!", "Прекрасная, уверенная, независимая женщина", "Неземная красота и роскошь !!!", "Неземная красота и роскошь !!!", "Это очень красиво", "Райская пташка", "Красивая женщина, а эти бабочки это что-то невообразимое, красивая фотография получилась!", "Самая шикарная. Такой естественной красоты сейчас мало. Просто невероятно красивая", "Нимфа", "Какая ты шикарная !!!", – пишут поклонники Дарьи в комментариях к фото.