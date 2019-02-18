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Опальная украинская певица снялась в российской рекламе (видео)

15:15, 18 февраля 2019
Общество
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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Опальная украинская певица Ани Лорак снялась в российской рекламе. 

Соответствующий ролик опубликован на странице певицы в Instagram.

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На видео певица рекламирует известную марку йогурта. 

По сюжету она рассказывает зрителю о том, как сохранять стройность, но при этом получать все необходимые для жизнедеятельности организма элементы.

При этом не все поклонники сразу узнали Лорак: "Лицо очень изменилось. Сильно", "Это не Лорак", - написали они под видео.

Как сообщал УНИАН, Лорак с полуобнаженной грудью покрасовалась на кровати в нескольких позах.

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Теги: #певица#Ани Лорак в России