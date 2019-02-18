Опальная украинская певица снялась в российской рекламе (видео)
15:15, 18 февраля 2019Общество
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Ани Лорак прорекламировала известную марку йогурта.
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Опальная украинская певица Ани Лорак снялась в российской рекламе.
Соответствующий ролик опубликован на странице певицы в Instagram.
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На видео певица рекламирует известную марку йогурта.
По сюжету она рассказывает зрителю о том, как сохранять стройность, но при этом получать все необходимые для жизнедеятельности организма элементы.
При этом не все поклонники сразу узнали Лорак: "Лицо очень изменилось. Сильно", "Это не Лорак", - написали они под видео.
Как сообщал УНИАН, Лорак с полуобнаженной грудью покрасовалась на кровати в нескольких позах.
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