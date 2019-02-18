Судья Нацотбора назвал проблемы группы KAZKA и объяснил свою оценку
Проблемы с живым исполнением, которые возникли у группы KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны.
Об этом в своем Instagram написал судья Нацотбора Евгений Филатов, объясняя свою оценку группе, которая считается фаворитом отбора.
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«KAZKA получила от меня 5 баллов. Это средний балл за выступление, который я вынес, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале. Для многих стало неожиданностью, что группа, обладающая такой вирусной популярностью, получила достаточно низкую оценку зрителей. Но этому есть очевидное объяснение. Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене», – написал Филатов.
KAZKA —————————————— KAZKA получила от меня 5 баллов. Это средний балл за выступление, который я вынес, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале. Для многих стало неожиданностью, что группа, обладающая такой вирусной популярностью, получила достаточно низкую оценку зрителей. Но этому есть очевидное объяснение. Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене. Активная ссылка на статью в сториз. Фото: Андрей Максимов Стиль: @lesiapatoka Аксессуары: @gara.ua #eurovision #нацвідбір2019
Как сообщал УНИАН, после окончания второго полуфинала была проведена жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления конкурсантов в финале Нацотбора.
Итак, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке:
1 – Freedom jazz
2 – YUKO
3 – MARUV
4 – Brunettes Shoot Blondes
5 – KAZKA
6 - ANNA MARIA.