Судья Нацотбора назвал проблемы группы KAZKA и объяснил свою оценку

Для многих стала неожиданностью низкая оценка зрителей.

Проблемы с живым исполнением, которые возникли у группы KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны.

Об этом в своем Instagram написал судья Нацотбора Евгений Филатов, объясняя свою оценку группе, которая считается фаворитом отбора.

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«KAZKA получила от меня 5 баллов. Это средний балл за выступление, который я вынес, основываясь на том, что увидел и услышал, сидя в зале. Для многих стало неожиданностью, что группа, обладающая такой вирусной популярностью, получила достаточно низкую оценку зрителей. Но этому есть очевидное объяснение. Вынужден констатировать тот факт, что проблемы с живым исполнением, которые возникли у KAZKA в прошлом Нацотборе, по-прежнему актуальны. Тут скорее дело не только в интонировании, но и в волнении на сцене», – написал Филатов.

Как сообщал УНИАН, после окончания второго полуфинала была проведена жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления конкурсантов в финале Нацотбора.

Итак, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке:

1 – Freedom jazz

2 – YUKO

3 – MARUV

4 – Brunettes Shoot Blondes

5 – KAZKA

6 - ANNA MARIA.