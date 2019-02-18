В Киеве "заминировали" станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик"

В настоящее время поезда не останавливаются на станциях также для пересадки.

В Киеве неизвестный сообщил о минировании станций метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик". Читайте такжеВ центре Одессы эвакуировали около 80 детей из «заминированного» детсада Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". "Внимание! Станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании", - говорится в сообщении. Как отмечается, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

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