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В Киеве "заминировали" станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик"

12:12, 18 февраля 2019
Общество
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Сейчас правоохранительные органы проводят проверку / УНИАН

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

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Теги: #Киев#минирование#Крещатик#Майдан Незалежности