Участники Революции Достоинства получили медали с личным благословением Филарета (видео)
За жертвенность и любовь к Украине. В Михайловском златоверхом соборе в столице участники Революции Достоинства, медики Майдана и волонтеры получили медали с личным благословением Патриарха Филарета.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Награду учредили в 2015 году. Ее ежегодно получают участники Революции Достоинства, военные и общественные деятели.
После церемонии прошла панихида в память о погибших во время бурных событий в центре Киева.
Как сообщал УНИАН, сегодня украинцы вспоминают один из самых кровавых дней современной истории. 5 лет назад во время расстрелов на Майдане погибло 23 человека. То, что начиналось как мирное шествие, переросло в кровавое противостояние.