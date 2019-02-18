"Остались вопросы к пению вживую": Джамала прокомментировала выступление KAZKA на нацотборе

Член жюри нацотбора объяснила свои баллы на конкурсе.

Один из членов жюри нацотбора на "Евровидение-2019" Джамала прокомментировала итоги второго полуфинала.

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Как известно, судьи высоко оценили выступление группы KAZKA, заметив, что на этот раз солистка трио Александра Зарицкая спела хорошо. Однако зрители с решением судей не были согласны.

Джамала решила прокомментировать выводы членов жюри.

"Я отметила, что Саша действительно выросла как певица за этот год. Песня и номер сделаны довольно интересно, но все же остались вопросы к ее пению вживую! Думаю, в финале им будет гораздо сложнее, ведь их ждет нешуточная конкуренция от Freedom jazz, Maruv, Brunettes shoot blondes, YUKO", - отметила Джамала.

Также она отметила интересный тембр участника KHAYAT, однако из-за низкой оценки жюри артист не попал в финал. Зрители же выступление исполнителя оценили высоко.

"Мне очень понравилась его манера общения с ведущим и судьями, его ответы. Это производит очень крутое впечатление! Он очень вежливый человек. А я вот не удержалась и сейчас переживаю, что не очень хорошо получилось с цитированием его песни. Признаю и уже лично извинялась! Желаю ему, чтобы он стал еще увереннее в своем вокале и написании песен. Очень хочу увидеть его на следующем нацотборе", - выразила надежду судья.