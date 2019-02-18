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Ани Лорак показала идеальную фигуру (фото)

13:43, 18 февраля 2019
Общество
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Ани Лорак показала идеальную фигуру / фото instagram.com/anilorak

На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком в бандажном платье пудрового цвета, которое выгодно подчеркнуло ее точеную фигуру.

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В кадре Ани Лорак появилась с нежным макияжем, а вместо подписи она оставила лишь смайл в виде сердца.

"Фигура бомба", "Шикарная", "Идеальная женщина!", "Вы просто невероятная красавица" - пишет в комментариях.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе. На голове у артистки не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд исполнительницы в кадре завораживает.

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Теги: #фото#Ани Лорак