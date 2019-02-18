Ани Лорак показала идеальную фигуру (фото)
13:43, 18 февраля 2019Общество
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Поклонники в восторге от идеальной фигуры исполнительницы.
Ани Лорак показала идеальную фигуру / фото instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак порадовала поклонников стильным фото.
На своей странице в Instagram артистка поделилась снимком в бандажном платье пудрового цвета, которое выгодно подчеркнуло ее точеную фигуру.
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В кадре Ани Лорак появилась с нежным макияжем, а вместо подписи она оставила лишь смайл в виде сердца.
"Фигура бомба", "Шикарная", "Идеальная женщина!", "Вы просто невероятная красавица" - пишет в комментариях.
Ранее популярная украинская певица Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе. На голове у артистки не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд исполнительницы в кадре завораживает.
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