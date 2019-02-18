"На маленьком плоту поставляет х**ту": Шнуров прокомментировал высказывание Лозы по поводу Роговцевой
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и музыкант Юрий Лоза обменялись критическими замечаниями после того, как Лоза прокомментировал высказывание украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой.
15 февраля Роговцева в интервью каналу ZIK заявила, что россиян "нельзя переучить" и "надо изолировать себя от них". Лоза призвал не реагировать на слова артистки, поскольку она "уже старенькая".
На следующий день Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное "вездесущему комментатору" Лозне.
"А народу все роса от бога,
Хоть им ссы в их умные глаза.
Мы не ждали, но пришла подмога,
Комментатором всего вдруг стал Лоза!
Растолкует, он как есть – культура.
Чистый мыслями, как белый лист.
По любым вопросам вездесущий Юра
Замечательно большой специалист!
И как прежде он на маленьком плоту,
Регулярно поставляет х...ету. Да и я такой же х...еплет
Только чуть размером больше плот", – написал Шнуров.
А народу всё роса от бога, Хоть им ссы в их умные глаза. Мы не ждали, но пришла подмога, Комментатором всего вдруг стал Лоза! Растолкует, он как есть - культура. Чистый мыслями, как белый лист. По любым вопросам вездесущий Юра Замечательно большой специалист! И как прежде он на маленьком плоту, Регулярно поставляет хуету. Да и я такой же хуеплёт Толко чуть размером больше плот.
Лоза в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что не читал стихов Шнурова.
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Лоза добавил, что не будет "опускаться" до уровня Шнурова.
"Давайте еще какой-нибудь ненормальный напишет какое-нибудь стихотворение, и я что, должен отвечать ему своими стихами? Собака лает, ветер носит, такая пословица в России есть... Просто уровень разный", – подытожил он.