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"На маленьком плоту поставляет х**ту": Шнуров прокомментировал высказывание Лозы по поводу Роговцевой

05:59, 18 февраля 2019
Общество
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Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение / скриншот

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и музыкант Юрий Лоза обменялись критическими замечаниями после того, как Лоза прокомментировал высказывание украинской актрисы, народной артистки СССР Ады Роговцевой.

15 февраля Роговцева в интервью каналу ZIK заявила, что россиян "нельзя переучить" и "надо изолировать себя от них". Лоза призвал не реагировать на слова артистки, поскольку она "уже старенькая".

На следующий день Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, посвященное "вездесущему комментатору" Лозне.

"А народу все роса от бога, 

Хоть им ссы в их умные глаза. 

Мы не ждали, но пришла подмога, 

Комментатором всего вдруг стал Лоза! 

Растолкует, он как есть – культура. 

Чистый мыслями, как белый лист. 

По любым вопросам вездесущий Юра 

Замечательно большой специалист! 

И как прежде он на маленьком плоту, 

Регулярно поставляет х...ету. Да и я такой же х...еплет

Только чуть размером больше плот", – написал Шнуров. 

Лоза в комментарии радиостанции "Говорит Москва" заявил, что не читал стихов Шнурова.

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Лоза добавил, что не будет "опускаться" до уровня Шнурова.

"Давайте еще какой-нибудь ненормальный напишет какое-нибудь стихотворение, и я что, должен отвечать ему своими стихами? Собака лает, ветер носит, такая пословица в России есть... Просто уровень разный", – подытожил он. 

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Теги: #Шнуров и Ленинград