Продюсер о KHAYAT: он еще не сформировался для Евровидения, жюри правильно его "сознательно слили"

По мнению украинского продюсера, вскоре певец будет уже "совершенно другим артистом".

Участник Нацотбора KHAYAT энергетически и как артист еще не сформировался для участия в Евровидении.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» выразил украинский продюсер Денис Путинцев.

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«KHAYAT является моим фаворитом в этом Нацотборе. Но при всей моей любви к этому исполнителю, а влюбился я в него меньше месяца назад, я прекрасно понимал, что он еще не готов. При всей его оригинальности, интересной подачи и любви телезрителей, энергетически и как артист он не сформировался еще для того, чтобы ехать на Евровидение», – отметил продюсер.

По его мнению, жюри правильно сделали, что его сознательно "слили", потому что если ему дадут еще хотя бы год, в следующем он уже будет "совершенно другим артистом – подготовленным, и на это у него хватит сил, желания и харизмы".

Как сообщал УНИАН, после окончания второго полуфинала была проведена жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления конкурсантов в финале Нацотбора.

Итак, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке:

1 – Freedom jazz

2 – YUKO

3 – MARUV

4 – Brunettes Shoot Blondes

5 – KAZKA

6 - ANNA MARIA.