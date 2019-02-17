Продюсер: члены жюри "искусственно вытащили" группу KAZKA в финал Нацотбора на Евровидение

При этом продюсер сказал, что во всех остальных вопросах к членам жюри у него нет претензий.

Судьи Национального отбора на Евровидение-2019 «искусственно вытащили» популярную группу KAZKA в финал.

Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал украинский продюсер Денис Путинцев.

«KAZKA - проект студийный, зрители тоже это подтвердили. Но жюри, как мне кажется, вытаскивали группу искусственно, потому что в финале должны сойтись титаны - MARUV и KAZKA», – считает продюсер.

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При этом он сказал, что во всех остальных вопросах к членам жюри у него нет претензий.

«Кстати, о жюри, к которому всегда есть претензии: у меня в этот раз никаких, кроме того, что KAZK'у немного подтянули до финала. Но ведь они тоже являются персонажами шоу, все прекрасно понимали, что им нужно подстраховаться, чтобы группа-фаворит была в финале. К тому же MARUV и KAZKA - они кардинально разные, и будет интересно наблюдать эту битву фан-клубов», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, после окончания второго полуфинала была проведена жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления конкурсантов в финале Нацотбора.

Итак, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке:

1 – Freedom jazz

2 – YUKO

3 – MARUV

4 – Brunettes Shoot Blondes

5 – KAZKA

6 - ANNA MARIA.