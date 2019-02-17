Oomph! и оркестр: как в Киеве прошел большой концерт легенд немецкого рока

Первыми тремя композициями, которые исполнили музыканты, стали Gekreuzigt, Sandmann и Träumst Du.

16 февраля в Октябрськом дворце в прошел совершенно необычный, как для такой площадки, концерт, - легендарные немцы Oomph! исполняли метал- и индастриал-рок в сопровождении симфонического оркестра.

Несмотря на то, что в Киев группа приехала отмечать свой 30-летний юбилей, их музыка продолжает оставаться актуальной и «свежей», что подтверждается наличием в зале огромного количества молодых людей, которые еще даже не родились в то время, когда Oomph! уже начинали свое творчество.

Зал был полным, свободных мест практически не было, а по разговорам было понятно, что фанаты съехались со всех уголков Украины, чтобы послушать своих кумиров.

Как и подобает рок-звездам Oomph! вышли на сцену спустя почти час после заявленного начала, поэтому сгорающие от нетерпения поклонники взорвались аплодисментами, едва завидев выходящих на сцену участников группы.

«Добрый вечер, дамы и господа! Дякуєм!», - обратился к зрителям фронтмен группы Деро Гои сразу на русском и украинском языках. «Для нас большая часть быть в вашей прекрасной столице!», - добавил он уже на английском.

Первыми тремя хитами, которые исполнили музыканты, стали Gekreuzigt, Sandmann и Träumst Du. После того как Oomph! исполнили один из своих главных хитов – Labirynth – аплодисменты в зале не смолкали так долго, что Гои не удержался от того, чтобы снова блеснуть своим знанием украинских слов и поблагодарил зрителей за теплый прием: «Дякуєм, Україна!».

Особенно удачно в исполнении симфонического оркестра звучала композиция Alles aus Liebe. Два десятка скрипок делали невероятно красивые проигрыши в этой песне просто ошеломительными по звучанию. Вообще, трудно себе представить более удачное музыкальное сочетание, чем рок в исполнении симфонического оркестра, ведь вся многогранность роковых мелодий раскрывается во всех деталях в исполнении все тех же скрипок, альтов и труб, создавая колоссально красивое звучание.

Однако интереснее всего, конечно же, было наблюдать за фронтменом группы Деро Гои, который своими движениями словно «отражал» каждый звук. 48-летний исполнитель выглядит гораздо моложе своего возраста. Он без устали перемещался по сцене на протяжении всего концерта из одной части зала в другую и активно взаимодействовал со зрителям. Исполнив очередную песню он обратился к фанаткам. «Вы хотите больше?», - спросил он поочередно у троих девушек, а когда все они ответили «Да!», притворился удивленным и пошутил: «Да что не так с украинскими девушками?!».

Основную часть выступления группа завершила своим самым известным хитом Augen auf!. После этого музыканты ушли со сцены, но ненадолго. Неистово кричащие и хлопающие фанаты заставили их вернуться и исполнить еще две песни Niemand и Auf Kurs.

В завершение вечера группа несколько раз выходила на поклон и долго не хотела прощаться со зрителями, а это верный признак того, что немецкие рокеры, которым так полюбился Киев, приедут сюда еще не один раз.