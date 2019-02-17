Oomph! и оркестр: как в Киеве прошел большой концерт легенд немецкого рока

15:48, 17 февраля 2019
Общество
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Основную  часть выступления группа завершила своим самым известным хитом Augen auf! / Instagram icurlygirl

16 февраля в Октябрськом дворце в прошел совершенно необычный, как для такой площадки, концерт,  - легендарные немцы Oomph! исполняли метал- и индастриал-рок в сопровождении симфонического оркестра.

Несмотря на то, что в Киев группа приехала отмечать свой 30-летний юбилей, их музыка продолжает оставаться актуальной и «свежей», что подтверждается наличием в зале огромного количества молодых людей, которые еще даже не родились в то время, когда Oomph! уже начинали свое творчество.

Зал был полным, свободных мест практически не было, а по разговорам было понятно, что фанаты съехались со всех уголков Украины, чтобы послушать своих кумиров.

Как и подобает рок-звездам Oomph! вышли на сцену спустя почти час после заявленного начала, поэтому сгорающие от нетерпения поклонники взорвались аплодисментами, едва завидев выходящих на сцену участников группы.

Деро Гои благодарил фанатов на украинском языке / УНИАН

«Добрый вечер, дамы и господа! Дякуєм!», - обратился к зрителям фронтмен группы Деро Гои сразу на русском и украинском языках. «Для нас большая часть быть в вашей прекрасной столице!», - добавил он уже на английском.

Первыми тремя  хитами, которые исполнили музыканты, стали Gekreuzigt, Sandmann и Träumst Du.  После того как Oomph! исполнили один из своих главных хитов – Labirynth – аплодисменты в зале не смолкали так долго, что Гои не удержался от того, чтобы снова блеснуть своим знанием украинских слов и поблагодарил зрителей за теплый прием: «Дякуєм, Україна!».

Особенно удачно в исполнении симфонического оркестра звучала композиция Alles aus Liebe. Два  десятка скрипок делали невероятно красивые проигрыши в этой песне просто ошеломительными  по звучанию. Вообще, трудно себе представить более удачное музыкальное сочетание, чем рок в исполнении симфонического оркестра, ведь вся многогранность роковых мелодий раскрывается во всех деталях в исполнении все тех же скрипок, альтов и труб, создавая колоссально красивое звучание.

Однако интереснее всего, конечно же, было наблюдать за фронтменом группы Деро Гои, который своими движениями словно «отражал» каждый звук. 48-летний исполнитель выглядит гораздо моложе своего возраста. Он без устали перемещался по сцене на протяжении всего концерта из одной части зала в другую и активно взаимодействовал со зрителям. Исполнив очередную песню он обратился к фанаткам. «Вы  хотите больше?»,  - спросил он поочередно у троих девушек, а когда все они ответили «Да!», притворился удивленным и  пошутил: «Да что не так с украинскими девушками?!».

Oomph! исполнили две песни на бис / УНИАН

Основную  часть выступления группа завершила своим самым известным хитом Augen auf!. После этого музыканты ушли со сцены, но ненадолго. Неистово кричащие и хлопающие фанаты заставили их вернуться и исполнить еще две песни Niemand и Auf Kurs.

В завершение вечера группа несколько раз выходила на поклон и долго не хотела прощаться со зрителями, а это верный признак того, что немецкие рокеры, которым так полюбился Киев, приедут сюда еще не один раз.

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Теги: #Киев#группа