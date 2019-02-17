Жюри неадекватны: сеть возмущена решением судей по KHAYAT в нацотборе на Евровидение
Зрители второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 возмущены решением жюри относительно исполнителя KHAYAT. Ему поставили всего два балла, при том что зрительское голосование оценило его выступление гораздо выше — в 6 баллов.
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Молодой украинский исполнитель не прошел в финал отбора, но нашел массу поклонников. Пользователи начали оставлять в комментариях на Youtube комментарии, в которых поставили объективность и адекватность жюри под сомнение.
По мнению многих комментаторов, молодого и малоизвестного вокалиста откровенно засудили, дав преимущество более именитым участникам.
Напомним по результатам второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019 в финал прошли еще три участника: Freedom Jazz, ANNA MARIA, KAZKA.
Неделей ранее первыми финалистами Национального отбора стали MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.
Победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри. В жюри Нацотбора традиционно вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.