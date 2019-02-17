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Финал Нацотбора на Евровидение-2019: в каком порядке будут выступать участники

03:16, 17 февраля 2019
Общество
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Откроет финал коллектив Freedom jazz / фото УНИАН

Так, по результатам второго полуфинала в финал нацотбора попали Freedom jazz, ANNA MARIA, и KAZKA. Именно эти артисты будут соревноваться за право представлять Украину в этом году на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве.

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Заметим, что они будут бороться за победу вместе с финалистами первого полуфинала нацотбора MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.

По окончанию второго полуфинала была проведена жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления конкурсантов в финале Нацотбора, который состоится 23 февраля.

Итак, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке:

1 – Freedom jazz

2 – YUKO

3 – MARUV

4 – Brunettes Shoot Blondes

5 – KAZKA

6 - ANNA MARIA

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Теги: #Евровидение#финал нацотбора на Евровидение