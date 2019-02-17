Финал Нацотбора на Евровидение-2019: в каком порядке будут выступать участники
16 февраля прошел второй полуфинал нацотбора на "Евровидение-2018", в результате которого определилась еще одна тройка финалистов.
Так, по результатам второго полуфинала в финал нацотбора попали Freedom jazz, ANNA MARIA, и KAZKA. Именно эти артисты будут соревноваться за право представлять Украину в этом году на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве.
Читайте такжеСтали известны все участники финала Нацотбора на Евровидение-2019
Заметим, что они будут бороться за победу вместе с финалистами первого полуфинала нацотбора MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.
По окончанию второго полуфинала была проведена жеребьевка, в результате которой определился порядок выступления конкурсантов в финале Нацотбора, который состоится 23 февраля.
Итак, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке:
1 – Freedom jazz
2 – YUKO
3 – MARUV
4 – Brunettes Shoot Blondes
5 – KAZKA
6 - ANNA MARIA