Евровидение 2019: второй полуфинал нацотбора (онлайн-трансляция)

Сегодня на сцену выйдут восемь конкурсантов нацотбора на Евровидение 2019.

Сегодня проходит второй полуфинал Национального отбора «Евровидения».

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В нем выступят бывшие участники проектов «Голос страны» и «Х-фактор». Среди претендентов есть бесспорный фаворит - группа KAZKА.

В частности свои песни представят во втором полуфинале нацотбора Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom Jazz. Из них только трое пройдут в финал.

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры нацотбора 2019 состоятся 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.