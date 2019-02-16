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Евровидение 2019: второй полуфинал нацотбора (онлайн-трансляция)

19:00, 16 февраля 2019
Общество
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На сцену выйдут восемь конкурсантов нацотбора на Евровидение 2019 \ Фото Tv.ua

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В нем выступят бывшие участники проектов «Голос страны» и «Х-фактор». Среди претендентов есть бесспорный фаворит - группа KAZKА.

В частности свои песни представят во втором полуфинале нацотбора Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, KiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom Jazz. Из них только трое пройдут в финал.

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры нацотбора 2019 состоятся 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

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Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор