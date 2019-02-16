"Фантомас разбушевался": позеленевшая Леся Никитюк затеяла игру с поклонниками

Фанаты не смогли спокойно обойти стороной позеленевшую Лесю Никитюк.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк после новостей о расставании с бойфрендом показала новое фото из салона красоты.

На снимке, опубликованном на странице в Instagram, видно, что Леся Никитюк делает косметические процедуры, одной из которых оказалась маска для лица зеленого цвета.

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"25й зелёный мексиканец был лишним. Лучший коммент-лайк в подарок! Такие у меня теперь конкурсы", - подписала фото звезда телеэкранов.

Фанаты не смогли спокойно обойти стороной позеленевшую Никитюк и начали вспоминать различных сказочных персонажей, которых телеведущая им напомнила.

"Леся Фантомас"; "Фантомас разбушевался"; "Аватары возвращаются"; "Верни человеку Маску!"; "Фиона) не хватает Шрека)"; "Когда спалилась что твой парень - Шрек"; "Девушка Халка?"; "Фиона, ты?"; "Боооожечки, Леся, в тебя вселился Орк?", - писали в комментариях к посту поклонники.

Ранее УНИАН сообщал, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует на вечернем пляже в коротком платье за 750 гривень, подчеркивающем соблазнительные ножки, и с плетеной сумочкой.