"Мне здесь 18": Оля Полякова в нижнем белье показала шикарную фигуру

Оля Полякова похвасталась шикарной фигурой в нижнем белье.

Популярная украинская певица Оля Полякова на своей странице в Instagram поделилась пикантными фото из своего домашнего архива.

На откровенном снимке Полякова позирует в нижнем белье, демонстрируя свою шикарную фигуру.

"Если бы в мои 18 был Instagram, я была бы его звездой! любите себя, эта любовь всегда взаимна. Мне здесь 18...", - подписала певица фотографию.

"Красивую фигуру не стыдно показать! Возмущаются те кто завидует!"; Такую попку все хотят иметь! Но не все могут ее себе позволить"; "Я бы в свои 18 даже не додумалась так сфоткаться... Была очень воспитанной"; "Вы же такая красивая, талантливая. Скромнее надо быть"; "Оля ты что с Каменских попами меряетесь"; "Самая красивая попа украинского шоу-бизнеса", - высказывают свое мнение поклонники звезды в комментариях к фото.

Ранее УНИАН сообщал, что Оля Полякова на своей странице в Instagram поделилась пикантными фотожабами, чем задала своим фанатам непростую задачу.