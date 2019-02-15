В шляпах и коже: Лобода очаровала сеть парным образом с дочерью (фото)

Певица опубликовала фото из закулисья российского шоу.

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и активно гастролирует в РФ, показала закулисье российской версии шоу "Голос. Дети", в котором она участвует в качестве наставника.

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На снимке, опубликованном в Instagram, певица позирует в компании своих коллег: Валерия Меладзе и Пелагеи. Также на фото присутствует старшая дочь Лободы Ева.

Наряды певицы и её дочери очень похожи - обе полностью в черном и в шляпах с широкими полями. На девочке - черная кожаная куртка, её мама в кожаных штанах.

"Красотка", "Ох, какие у вас красивые ножки", "Взрывная команда наставников, особенно Евуля", "Ну сразу видно, где концентрируется шарм и харизма", "Классные такие", "Дочка, красотка, хотя, впрочем, как и мама", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лобода показала трогательное фото с маленькой дочкой.