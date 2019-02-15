"Слегка погорячились": продюсер Лободы ответила на обвинения в плагиате

Крапивина заявила, что Полякова попыталась пропиариться за счет Лободы.

Продюсер украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина отреагировала на обвинения в том, что певица якобы украла образ для своего нового клипа у своей коллеги Оли Поляковой.

Крапивина на своей странице в Instagram заявила, что Полякова попыталась пропиариться за счет Лободы.

"Я, конечно, уже привыкла, что даже родинку на мизинце Лободы кто-то использует для самопиара, но те, кому показалось, что завивать кудри придумали в 2018 году слегка погорячились. Факты вещь упрямая", - написала продюсер.

Напомним ранее Полякова опубликовала на своей странице коллаж, на котором сравнила свой образ из клипа "Королева ночи" с образом Лободы в новом клипе "Instadrama".

"Королева ночи? Совпадение?", - написала певица.