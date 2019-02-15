Евровидение 2019: участники показали, как проходит подготовка к Нацотбору (видео)

Участники песенного соревнования поделились кадрами с подготовки к нацотбору.

До второго полуфинала национального отбора на "Евровидение-2019" остался один день.

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Во втором полуфинале за путевку в финал нацотбора поборятся Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii и Freedom jazz.

Тем временем, участники песенного соревнования поделились с ТСН кадрами с подготовки к нацотбору.

Так, "украинский Тимберлейк" и учасник "Голосу країни" Ivan NAVI начал свой день подготовки к нац отбора из студии, где рассказал все о Евровидение" и признался, что среди конкурсантов у него нет конкурентов. Что все участники, его друзья. Также в день подготовки к нацотбора Ivan NAVI показал, как снималась его визитка к конкурсу.

Дуэт сестер-близняшек ANNA MARIA начал свой день с утреннего кофе, а потом отправился в спортзал. Девушки продемонстрировали активные упражнения, после чего полакомились пирогом. Продолжили свой день Анна и Мария на съемках визитки к нацотбору, где продефилировали в элегантных белых платьях.

Новаторша украинской музыки КiRA MAZUR призналась, что во время подготовки к нацотбору у нее день меняется с ночью, однако иногда она успевает себя побаловать "светом". Днем певица показала, как репетировала свой номер для нацотбора и познакомила с акордеонистом. Также КiRA как и большинство участников приняла участие в съемках визитки для нацотбора "Евровидения".

Группа альтернативной музыки Braii во главе с Оксаной Бризгаловой провела свой день начиная с достаточно длительной репетиции своего выступления. Также Оксана успела встретиться со своим другом, лидером группы O. Torvald, Евгением Галичем, который имеет опыт победы в нацотборе на "Евровидение".

А вот женский коллектив Freedom-jazz в своем видео показал, как провел репетицию и как снимал визитку для нацотбора. Интересно, что одна из вокалисток коллектива находится уже на довольно большом месяце беременности.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 16 февраля, состоится прямой эфир второго полуфинала Национального отбора на Международный песенный конкурс Евровидение 2019. На сцену выйдут 8 участников. Из них только трое пройдут в финал.