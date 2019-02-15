Первому украинскому секс-символу - 66: ко дню рождения Анатолия Хостикоева жена артиста устроила сюрприз (видео)

Сегодня Наталья Сумская вместе с друзьями артистами решила сделать имениннику сюрприз.

Всемогущий султан в плену своей пленницы, Отелло, Алексис Зорба и Воланд, Рэй в «Он - моя сестра» - этот актер давно известен каждому и любим миллионами. Первому украинскому секс-символу - 66.

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Разменяв седьмой десяток, Анатолий Хостикоев, биография которого не менее интересна, чем его роли, не изменяет своим принципам, не хватается за роль, если это противоречит его совести.

Так, в 2014 году во время съемок в одном из российских сериалов актер не побоялся крикнуть «Слава Украине!». В эти дни в зоне АТО погибли украинские солдаты, потому ответом Анатолию Георгиевичу стало дружное «Героям слава!» от всей массовки.

Сегодня Наталья Сумская вместе с друзьями артистами решила сделать имениннику сюрприз.