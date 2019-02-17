День доброты-2019: как "согреть" ближнего в этот праздник

Отмечая День Доброты вместе со своими друзьями, коллегами или самостоятельно, постарайтесь оставаться по-настоящему дружелюбным, приветливым и милосердным человеком.

День спонтанного проявления доброты, ежегодно отмечаемый по всему миру 17 февраля, - одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций. Праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

В этот день традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. В Украине этот праздник пока еще мало известен, но с каждым годом все больше компаний организовывает к данному дню различные благотворительные мероприятия.

УНИАН подскажет вам, как начать этот день доброты в феврале с добрых дел, чтобы весть год был для вас добрым и благоприятным. Ведь, как говорил известный писатель Марк Твен: «Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой!».

День проявления доброты - история праздника

День спонтанного проявления доброты - это международный праздник, который отмечается 17 февраля как в европейских странах, так и в США, Австралии, Японии, Сингапуре, Таиланде и Канаде.

Решение отмечать праздник было принято 13 ноября 1998 года в городе Токио, где инициаторы «движения доброты» из разных стран предложили праздновать этот день именно 17 февраля. Постепенно к празднованию присоединялось все больше и больше стран.

Девизом Дня спонтанного добра можно считать слова американского классика: «Доброта – это качество, проявление которого никогда не бывает лишним». В этот день инициаторы праздника просят всех оглянуться вокруг и поддержать людей, которые нуждаются в помощи, поддержке, добрых словах и приятных поступках.

Зачем нужен День добра?

День спонтанного проявления доброты появился как напоминание о том, что в последнее время мы порой равнодушны к проблемам и несчастьям других. Концентрируемся на своих заботах и проходим мимо, но ждем от людей милосердия и отзывчивости в трудный период. В этот день важно вспомнить, как важны доброта, сострадание и взаимопомощь.

Доброта - одна из самых главных человеческих добродетелей. Именно искреннюю доброту и поддержку особенно ценят. Доброта всегда идет рядом с бескорыстием, она не ждет благодарности или взаимной помощи. Удовольствие должны доставлять добрые дела сами по себе, без ожидания награды или похвалы.

Чувство гнева и обиды, наполняющие сердце, ухудшают здоровье и не развивают вас духовно. Добрые поступки приносят счастье, приводят к лучшему физическому состоянию и лечат душу.

Научитесь получать удовольствие от своих добрых дел, которые идут из вашего сердца и воспринимаются сердцами других. Именно таким образом Вселенная дает возможность быть причастным к тому, чтобы сделать мир лучше. И, конечно, по закону Вселенной, добро обязательно вернется.

Как отпраздновать День проявления спонтанного добра

В некоторых странах 17 февраля незнакомым людям принято дарить цветы, проявляя таким образом свою любовь и заботу. Считается, что это и есть обычное проявление доброго внимания к другим людям. После такого подарка поднимается настроение и желание сделать что-то доброе в ответ. Это и есть смысл праздника - научится бескорыстно, без всякой выгоды делать хорошие дела и получать от этого удовольствие.

Если у вас нет денег на букет цветов, вы можете написать на компьютере приятные слова с добрыми пожеланиями, затем распечатать их и раздать прохожим. Будьте уверены, что это очень хороший и добрый поступок, который наверняка поднимет настроение вам и горожанам. Возможно, кому-то вы действительно поднимете настроение, а для кого-то станете предсказателем. Так что смело действуйте.

К празднику можно подойти и более серьезно, попробовав помочь именно тем людям или детям, которые действительно нуждаются в этом. Например, собрать деньги на ремонт детской комнаты отдыха в реабилитационном центре. Помощь детям – это лучший поступок достойного человека, ведь они еще совсем маленькие и очень сильно нуждаются в нашей взрослой помощи и поддержке. Если в вашем доме залежались мягкие игрушки или детская одежда, отдайте ее в дом малютки или детдом.

Также вы можете угостить прохожих чашкой горячего кофе или чая. Если у вас нет возможности провести подобную акцию бесплатно, то сделайте 50% скидку на чаепитие, а в подарок угощайте прохожих вкусными конфетами.

Вы также можете построить и развесить по городу для замерзших птиц кормушки и гнезда. Тогда они смогут переждать холодные времена и не умереть от голода. Будьте уверены, что природа отблагодарит вас за это.

Что хотелось бы сказать напоследок

Отмечая День Доброты вместе со своими друзьями, коллегами или самостоятельно, постарайтесь оставаться по-настоящему дружелюбным, приветливым и милосердным человеком. Не отказывайте в помощи никому, посвятите этот день не себе, а другим. Не важно, кто это будет – бездомные животные или уставшие прохожие, люди без определенного места жительства или старики, дети из детских домов или ваш знакомый.

Будьте добры и внимательны к другим, боритесь с черствостью и безразличием души, а после окончания 17 февраля постарайтесь не изменять своим принципам и добрым традициям праздника!

Человек счастлив тогда, когда он отдает. Быть добрым – это удел сильных, а не слабость, ведь добрые поступки помогают стать настоящим человеком и сохранить в себе лучшие качества характера. Убедитесь, как легко оказать поддержку людям, которые рядом, позаботиться о своих родных, улыбнуться незнакомым.

День спонтанного проявления доброты - это международный праздник, целью которого является укрепление дружбы между народами, а также возрождение в сердцах людей самых лучших и положительных качеств души и характера!

День проявления доброты-2019 - праздничные открытки

Поздравления с Днем доброты

Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем

И радость принесет,

Людей с открытою душой

Добро всегда найдет!

***

Доброта спасает жизни,

Доброта всегда нужна,

Добрым быть всегда прекрасно,

Добрых любят все всегда!

Целым миром отмечаем,

День добра, ура, ура,

От души я поздравляю,

С этим праздником тебя!

***

Всемирный праздник доброты,

Сердечно всех я поздравляю,

Вам мира, света, теплоты

В сердцах и душах пожелаю.

Пусть правит жизнью доброта,

Не оставляя места злости,

Всю тяжесть горестей, обид

Вы с плеч своих скорее сбросьте.

***

Когда добро царит везде —

Счастливы люди на земле.

Покой в душах их и сердцах,

Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,

Пусть в этот праздник доброты

У всех все будет хорошо,

Сбываются пусть все мечты!