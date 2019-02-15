Оголенная в маске: Вера Брежнева в новом клипе призвала "любить друг друга" (видео)

Поклонники Веры Брежневой засыпали ее комплиментами и назвали восточной красавицей. Но нашлись и такие, кого эта работа разочаровала. Подписчики называют клип странным.

Вера Брежнева представила обещанную премьеру. Исполнительница выпустила клип на песню «Любите друг друга», в котором предстала оголенной в откровенных образах с маской на лице. Читайте такжеВосточная загадка или Ганнибал Лектер: оголенная Брежнева заинтриговала оригинальным аксессуаром Поклонники Веры Брежневой засыпали ее комплиментами и назвали восточной красавицей. Но нашлись и такие, кого эта работа разочаровала. Подписчики называют клип странным. Как сообщал УНИАН, ранее популярная певица Светлана Лобода выпустила клип на песню Instadrama.

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