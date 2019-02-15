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Тина Кароль очаровала сеть новым образом (фото)

11:51, 15 февраля 2019
Общество
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Кароль появилась в нежном образе / фото УНИАН

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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в необычном наряде во время фотосессии для украинской редакции модного глянца Vogue. В кадре Тина Кароль появилась в одежде без бретелей, а зону декольте она прикрыла меховыми накладками.

На голове у певицы не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд Кароль в кадре завораживает.

Ранее Тина Кароль покорила зрителей "Голоса країни" изысканным нарядом. Артистка принимает участие в шоу в качестве тренера.

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Теги: #фото#Тина Кароль