Тина Кароль очаровала сеть новым образом (фото)
11:51, 15 февраля 2019Общество
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Взгляд Тины Кароль в кадре завораживает.
Кароль появилась в нежном образе / фото УНИАН
Популярная украинская певица Тина Кароль показала фото, на котором позирует в новом чувственном образе.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в необычном наряде во время фотосессии для украинской редакции модного глянца Vogue. В кадре Тина Кароль появилась в одежде без бретелей, а зону декольте она прикрыла меховыми накладками.
На голове у певицы не видно привычной прически, вместо нее - светлая шапочка с коротким мехом. Взгляд Кароль в кадре завораживает.
Ранее Тина Кароль покорила зрителей "Голоса країни" изысканным нарядом. Артистка принимает участие в шоу в качестве тренера.
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