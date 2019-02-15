Лобода показала трогательное фото с маленькой дочкой

Лицо Тильды Лобода не показывала.

Украинская певица Светлана Лобода показала трогательное фото со своей младшей дочерью Тильдой, вокруг рождения которой было много слухов.

Фото с малышкой певица опубликовала в Instagram-сториз.

На фото изображены руки самой Лободы и маленькой Тильды, которая находится в детской кроватке. Певица также нарисовала сердечко на снимке, признаваясь в любви к малышке в День святого Валентина.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода опубликовала в сети снимок, на котором она позирует в объятиях своего партнера по клипу "Instadrama".