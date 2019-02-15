Лобода показала трогательное фото с маленькой дочкой
11:00, 15 февраля 2019Общество
91 0
Лицо Тильды Лобода не показывала.
Украинская певица Светлана Лобода показала трогательное фото со своей младшей дочерью Тильдой, вокруг рождения которой было много слухов.
Фото с малышкой певица опубликовала в Instagram-сториз.
На фото изображены руки самой Лободы и маленькой Тильды, которая находится в детской кроватке. Певица также нарисовала сердечко на снимке, признаваясь в любви к малышке в День святого Валентина.
Певица также нарисовала сердечко на снимке / скриншот
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода опубликовала в сети снимок, на котором она позирует в объятиях своего партнера по клипу "Instadrama".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter