Украинский певец отметил День влюбленных на скандальном российском шоу (видео)

На этот раз Барских принял участие в шоу "Вечерний Ургант" на российском Первом канале.

Украинский исполнитель Макс Барских, который подвергся нападению фанатки в Москве, снова поехал выступать в РФ.

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На этот раз певец принял участие в шоу "Вечерний Ургант" на российском Первом канале. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Instagram певца.

Певец появился в студии в кожаных облегающих штанах, серебристой кофте и бордовом пиджаке. Свой образ Макс разбавил беретом голубого цвета и перчатками в тон кофте.

Ранее УНИАН рассказал, как украинские звезды отметили День святого Валентина.