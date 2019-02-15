Украинский певец отметил День влюбленных на скандальном российском шоу (видео)
10:35, 15 февраля 2019Общество
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На этот раз Барских принял участие в шоу "Вечерний Ургант" на российском Первом канале.
Украинский исполнитель Макс Барских, который подвергся нападению фанатки в Москве, снова поехал выступать в РФ.
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На этот раз певец принял участие в шоу "Вечерний Ургант" на российском Первом канале. Об этом свидетельствуют фото, опубликованные в Instagram певца.
Певец появился в студии в кожаных облегающих штанах, серебристой кофте и бордовом пиджаке. Свой образ Макс разбавил беретом голубого цвета и перчатками в тон кофте.
Ранее УНИАН рассказал, как украинские звезды отметили День святого Валентина.
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