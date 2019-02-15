Восточная загадка или Ганнибал Лектер: оголенная Брежнева заинтриговала оригинальным аксессуаром

Пользователи сети восхитилась необычным образом Веры Брежневой.

Известная певица Вера Брежнева заинтриговала поклонников фотографией с необычным аксессуаром.

Снимок, опубликованный певицей на своей странице в Instagram, она подписала так: "Уже завтра", а также добавила хештег #ужезавтра.

На фото видно, что лицо Брежневой прикрывает сетчатая маска, а также складывается впечатление, что сама певица сидит обнаженной.

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Пользователи сети восхитилась необычным образом Брежневой, назвав ее "Восточной красавицей", хотя некоторые сравнивали с Ганнибалом Лектером.

"Вера, я так люблю Ваше творчество! Вы такая умница! Выглядите просто шикарно! Как Вам удается поддерживать такую спортивную форму?"; "Если женщин начнут брать служить в спецназ, я за то, чтоб у нас были такие маски"; "Это что? Восточный образ, будет танец живота? Ждемс завтра..."; "Восторг. Нереально, выразительно и завораживающе. В легком шоке"; "Ганибал лектер. Молчание ягнят. Вера Фостер", "а вам идёт эта маска", "Ганнибал Лектер по-нашему", "Новая маска для эротичного фехтования", "Фехтовальная маска 50% с лакшери эффектом", - пишут пользователи в комментариях к посту.

Ранее УНИАН сообщал, что в День всех влюбленных певица Вера Брежнева показала трогательное фото со своим мужем композитором Константином Меладзе.