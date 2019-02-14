Столкновения на Подоле: полиция объявила подозрение четырем активистам

Следствие в отношении остальных радикально настроенных молодых людей еще продолжается, отмечает председатель Нацполиции.

Четырем лицам объявлено подозрение за попытку прорваться в управление полиции Подольского района Киева.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По его информации, подозрения объявлены по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему».

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"Следствие в отношении остальных присутствовавших там радикально настроенных молодых людей продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона", - добавил Князев.

Также он отметил, что Национальная полиция "аполитична и всегда будет оставаться на принципах законности и верховенства права".

"Полиция будет действовать так, как того требует закон, - обеспечивать безопасность граждан", - написал он.

Князев добавил, что Печерский суд Киева на 2 месяца арестовал сотрудника полиции, который подозревается в превышении полномочий при задержании нарушителей правопорядка возле Подольского управления полиции.

Справка УНИАН. 9 февраля полицейские задержали и избили активистов инициативы "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?", которые проводили акцию на Контрактовой площади, где выступала кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

После этого возле Подольского управления Национальной полиции в г. Киеве на ул. Хорива, 20, собрались сторонники задержанных, которые пошли на его штурм. Между ними и правоохранителями возникла драка. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.

В полиции заявили, что задержали около 40 человек и открыли 3 уголовных производства по статьям «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», «Захват государственных зданий" и "Хулиганство". Сообщалось, что в результате столкновений трое полицейских с травмами госпитализированы. Позже всех задержанных отпустили.

По факту избиения полицейскими активистов организации С14 Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса.

12 февраля Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Василию Мельникову, который возле здания Подольского управления полиции избил задержанного активиста. Он вышел из СИЗО после внесения за него залога, назначенного в размере 115 тыс. грн. Залог внес кандидат в президенты Украины от СПУ Илья Кива.