"Роксолана": Олег Винник порадовал фанаток песней ко Дню святого Валентина

Олег Винник поэкспериментировал над аранжировкой для песни "Роксолана".

Певец Олег Винник ко Дню всех влюбленных перезапустил первоначальную и ранее неизвестную версию своей композиции "Роксолана". Песня станет заглавной в новом стадионном туре Винника под названием "Роксолана".

Читайте также"Лет на 50 выглядит": Лорак с полуобнаженной грудью покрасовалась на кровати в нескольких позах (фото)

"Эта песня появилась в 2005 году. Я долго экспериментировал над ее аранжировкой. В результате чего люди услышали ремикс, а не оригинальный вариант. Всему свое время. И именно сегодня я представляю композицию "Роксолана" такой, какой она родилась. Идея, которая возникла более десяти лет назад, только теперь получила реализацию. Признаться, не люблю переделывать свои песни. Но, видимо так было предначертано, чтобы именно сейчас я сполна прочувствовал всю боль этой композиции и показал ее людям такой, какой она планировалась изначально. Для меня это важно. У песни очень глубокий смысл", - прокомментировал певец.

Как сообщал УНИАН, ранее певец Олег Винник удивил сменой имиджа.