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"Лет на 50 выглядит": Лорак с полуобнаженной грудью покрасовалась на кровати в нескольких позах (фото)

13:53, 14 февраля 2019
Общество
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Instagram Ани Лорак

На опубликованных в Instagram кадрах артистка позирует с белым полотенцем на голове и в приспущенном банном халате. 

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"Сегодня будет наш вечер. Всех с праздником! ", - написала Ани Лорак.

"Мдааа ... когда-то была фанатом Лорак... а сейчас... нет слов... Это, наверное, от недостатка финансовых благ в детстве, или что???", "Против Каролины ничего плохого не имею.Но! Что это за х...халат, очки, что это?!!) Пережила что ли?", "Лет на 50 выглядит", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Олег Винник удивил сменой имиджа.

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Теги: #певица#Ани Лорак