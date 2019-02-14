Винник представил Роксолану, а Осадчая показала своего Валентина: звезды отмечают День всех влюбленных (фото, видео)

Украинские знаменитости тоже поспешили поздравить любимых, ну а кто-то просто пожелал любви подписчикам в Instagram.

14 февраля отмечается самый романтичный праздник года, который с волнением и трепетом ждут все влюбленные - День святого Валентина. В этот день принято поздравлять своих половинок и говорить о чувствах.

Украинские знаменитости тоже поспешили поздравить любимых, ну а кто-то просто пожелал любви подписчикам в Instagram.

Джамала

"Если честно, не воспринимаю 14 февраля как праздник. Но мне нравится, что есть день, когда все признаются друг другу в любви. Для меня День Св. Валентина - это повод в очередной раз сказать мужу о своих чувствах", - написала певица, опубликовав свадебное фото.

Лилия Ребрик

Телеведущая от лица всей своей семьи поздравила подписчиков с праздником любви: "Берегите друг друга, замечайте друг друга, любите друг друга".

Владимир Остапчук

"Все начинается с любви", - написал телеведущий и опубликовал чувственное фото с любимой женой.

DZIDZIO

Музыкант оставил в микроблоге оригинальное поздравление.

Вера Брежнева

Певица опубликовала редкое фото с мужем, продюсером Константином Меладзе и написала: "Люди, любите друг друга".

Катя Осадчая

"Юрий Горбунов, ты мой Валентин! Берегите друг друга! Веселого праздника", - написала телеведущая.

Олег Винник

Певец Олег Винник, который удивил поклонников брутальным образом, конечно, не оставил фанатов без подарка в День всех влюбленных.