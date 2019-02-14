Проблемы с билетами и съемкой: поклонники с "боем" прорывались на концерт короля оперы Пласидо Доминго в Киеве (видео)

Услышать Доминго оказалось непросто.

Всемирно известный оперный певец Пласидо Доминго, который ранее рассказал о тайном визите в Украину, впервые спел в Киеве.

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78-летний тенор вышел на сцену вместе с украинским симфоническим оркестром. Сначала анонсировали концерт во Дворце спорта, однако людей, которые купили билеты, было настолько мало, что событие перенесли в меньший зал Дворца "Украина", говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Кроме того, услышать Доминго оказалось непросто. У дверей тех, кто приобрел билет заранее - еще за 400 гривен, а не за 6 тысяч, как накануне выступления, - ожидал сюрприз. Купленные на другом сайте билеты просто не сканировались, поэтому их проверяли в ручном режиме.

"Люди идут в оперу, как на праздник, а мы - как в бой", - пожаловалась одна из пострадавших.

Журналистам удалось услышать голос Пласидо Доминго только через закрытые двери, поскольку снимать концерт певец категорически запретил. Накануне он признался, что опасается, что что-то может пойти не так, поэтому для камер только выход на бис в конце концерта.