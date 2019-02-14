"Будто насаживают на шампур": Тодоренко встревожила поклонников проблемами со здоровьем

Накануне Регина Тодоренко ощутила упадок сил, а температура резко упала, но уже сегодня испытала жар и невероятную боль в груди

Популярная телеведущая Регина Тодоренко после родов пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Как сообщила Тодоренко на странице в Instagram, она столкнулась с лактостазом.

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"На этом фото я мило улыбаюсь, так как буквально через пару недель выйдет новый сезон моего шоу "Пятница с Региной" - это радость. Но сейчас я совсем подавлена, так как вчера вечером познакомилась с лактостазом. Что это вообще и почему оно свалилось на мою грудь именно сейчас? Пришлось отменить сегодняшние съемки на ТНТ. (Простите, ребята, я горю почти сутки - 38,8). Ещё вчера утром у меня был упадок сил, и градусник показывал 35.6, а сейчас у меня жар, и грудь будто насаживают на шампур. В голове моей рефреном крутится фраза: "Слишком рано ты, Региночка, вышла на работу", - написала звезда.

Поклонники молодой мамы начали активно ей сочувствовать, а также делиться своими способами борьбы с неприятным осложнением грудного вскармливания.

"Выздоравливай, чтоб быстрей все прошло", "Выздоравливайте скорее, любим и ждем вас", "Поправляйтесь скорее! Кормление - тяжёлый труд", "О, знакома эта гадость. Поправляйся поскорее", "Регина, все будет хорошо, не переживай. Просто продолжай кормить", "Регина, выздоравливай, береги себя", "Регина, сил на восстановление, главное – сохранить для сына грудное молоко! Ритм жизни у вас сумасшедший, но дети – наше все", - писали поклонники в комментариях к посту.

Как сообщал УНИАН, ранее Тодоренко пожаловалась, что "заплыла жиром", и показала фото.

Справка. Лактостаз - застой молока в протоках молочных желез, одно из осложнений грудного вскармливания.