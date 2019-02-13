"Косит под Полякову": Лободу уличили в плагиате (фото)
Известная украинская певица Оля Полякова заметила сходство между своим образом в клипе "Королева ночи" и образом своей коллеги Светланы Лободы в новом клипе "Instadrama".
Сравнительные фото двух образов Полякова опубликовала на своей странице в Facebook.
"Королева ночи? Совпадение?", - написала певица.
Подписчики тут же отметили, что тоже заметили сходство и Лобода просто повторила образ Поляковой.
"Когда смотрела клип Лободы,сразу об этом подумала", "Хочет быть популярней , и крадёт чужие идеи", "Так низко забрать крутой образ", "Попахивает плагиатом", "У Лободы нет фантазии, косит под Полякову", - пишут в комментариях.
Как сообщал УНИАН, сегодня Светлана Лобода выпустила новый клип на песню "Instadrama".