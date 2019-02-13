"Косит под Полякову": Лободу уличили в плагиате (фото)

В сети отметили сходство между образом Поляковой в клипе "Королева ночи" и образом Лободы в новом клипе "Instadrama".

Известная украинская певица Оля Полякова заметила сходство между своим образом в клипе "Королева ночи" и образом своей коллеги Светланы Лободы в новом клипе "Instadrama".

Сравнительные фото двух образов Полякова опубликовала на своей странице в Facebook.

"Королева ночи? Совпадение?", - написала певица.

Подписчики тут же отметили, что тоже заметили сходство и Лобода просто повторила образ Поляковой.

"Когда смотрела клип Лободы,сразу об этом подумала", "Хочет быть популярней , и крадёт чужие идеи", "Так низко забрать крутой образ", "Попахивает плагиатом", "У Лободы нет фантазии, косит под Полякову", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, сегодня Светлана Лобода выпустила новый клип на песню "Instadrama".