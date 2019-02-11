Рыбы и Козероги, будьте осторожны: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Появился гороскоп для всех знаков Зодиака на текущую неделю, 11-17 февраля.

Чтобы уберечь себя от неверного шага и серьезной ошибки, астрологи советуют прислушаться к подсказкам небесных светил.

Астрологи рассказали "Фактам", что ждет каждый из знаков Зодиака на этой неделе.

ОВЕН. Решая важную проблему, попытайтесь сделать паузу. Вполне вероятно, что вам мешают какие-то стереотипы. Перешагнув через свои убеждения, увидите иную картину происходящего и поймете, как следует действовать. В личной жизни не исключено интересное знакомство.

ТЕЛЕЦ. Жажда экспериментов постоянно может толкать вас к активному поиску новых идей. Некоторые из них окажутся настолько хороши, что благодаря им сумеете удостоиться не только похвалы руководства, но и получить материальное вознаграждение.

БЛИЗНЕЦЫ. В настоящее время вы обладаете долей авантюризма, что способно уменьшить вашу бдительность и осторожность. Не теряйте все-таки здравого рассудка. Помните, что договоренности нарушать нельзя. Вполне вероятно в вашей жизни увлекательное приключение.

РАК. Свои интересы следует отстаивать более уверенно, обладаете достаточно высоким профессионализмом для того, чтобы иметь собственное мнение и озвучивать его. Однако не взваливайте на себя больше работы, чем сможете сделать.

ЛЕВ. Скорее всего, вам захочется расслабиться и на время забыть обо всех своих обязанностях. Если отпуск пока не предвидится, постарайтесь хотя бы уменьшить свой трудовой пыл. Удачное время сейчас для больших и полезных покупок.

ДЕВА. В вопросах, связанных с финансами, звезды рекомендуют вам проявить максимальную внимательность, ведь допущенная ошибка может дорого обойтись. Ваша критичность по отношению к окружающим вряд ли будет восприниматься положительно — не забывайте об этом.

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ВЕСЫ. Получите очередной повод убедить руководство в том, что разбираетесь в своем деле на сто процентов. Хорошо, если это принесет не только моральное удовлетворение, но и материальное. Замечания в свой адрес воспринимайте более спокойно, ведь их высказывают, как правило, завистники.

СКОРПИОН. Отложите в сторону личные обиды, они лишь вредят делу. Самое время объявить войну вредным привычкам, есть надежда, что удастся избавиться от них с первой попытки. Больше внимания уделяйте близким людям, они в этом очень нуждаются.

СТРЕЛЕЦ. Скорее всего, вам придется забыть на время об отдыхе, поскольку предстоит много работы. Соберитесь с силами, ведь имеете прекрасный шанс для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Помните о том, что сказанное слово серебряное, а не сказанное — золотое.

КОЗЕРОГ. Не исключено, что у вас возникнут недоразумения с начальством. Однако, даже если уверены в своей правоте, доказывать это слишком уж рьяно не стоит. Время покажет, кто прав, кто виноват, и вы удовлетворите свое самолюбие.

ВОДОЛЕЙ. Достаточно продуктивный период ожидается для вас. Составляя план действий, старайтесь выполнять одно дело за другим, не хватайтесь за все сразу. Старайтесь найти больше времени для общения с близкими.

РЫБЫ. Не ввязывайтесь в сомнительные авантюры, даже если получите предложение от человека, которого знаете давно и уверены в его порядочности. Рисковать собственным благосостоянием и репутацией не следует. Избегайте слишком тяжелых физических нагрузок.