Леся Никитюк похвасталась соблазнительными ножками в коротком платье за 750 гривень

Некоторые поклонники нашли сходство нового "лука" Леси Никитюк с популярным певцом Олегом Винником.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу “Танцы со звездами” Леся Никитюк не устает радовать поклонников фотографиями с отдыха на Мальдивах.

В этот раз Леся Никитюк на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует на вечернем пляже в коротком платье, подчеркивающем соблазнительные ножки, и с плетеной сумочкой.

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"Платье - 750 гривень, сумка - 25 долларов, волосы - укладка при помощи воды из Индийского океана", - подписала телеведущая свое фото.

Новое фото Леси Никитюк разделило ее поклонников на тех, кто восхищен образом известной телеведущей и тех, кому что-то не понравилось. "Леся Винник…", - пошутил один из комментаторов, намекая на некое сходство с популярным украинским певцом и сердцеедом Олегом Винником, который на днях удивил сменой имиджа.

"Леся, вы - супер. Хороший вкус и шикарное тело. Плюс - офигенное чувство юмора…", - считает другая поклонница Никитюк под ником varava.ania. А вот пользователь под ником sergeikomarevskii не был в восторге от нового "лука" Леси Никитюк: "Самое неудачное фото которое я видел, капецовый кошмарик", - прокомментировал он фото.

"Какая разница в чем быть (хоть голой) на берегу Индийского океана", - отметил еще один поклонник Леси Никитюк и с ним сложно не согласиться. К слову, в разделе УНИАН.Туризм можно найти много полезной и интересной информации для путешествий.

Ранее УНИАН сообщал, что Леся Никитюк на личной странице в Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в море в белой мокрой футболке и нежном купальнике.