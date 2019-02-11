В Киеве на станции метро открыли выставку необычных портретов Тараса Шевченко (фото)

Выставка на станции метро Тараса Шевченко продлится до 10 марта.

В Киеве на станции метрополитена "Тараса Шевченко" открылась выставка портретов украинского поэта в необычных образах.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

На опубликованных фото видно, что Шевченко представлен на плакатах в ряде различных образов - персонажа фильма "Пираты Карибского моря" капитана Джека Воробья, певца Элвиса Пресли и др.

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Выставка "Квантовый скачок Шевченко. Метро", организованная Национальным музеем им. Тараса Шевченко, метрополитеном и иллюстратором Александром Греховым, продлится до 10 марта.

Справка. Тарас Григорьевич Шевченко, известный также как Кобзарь, родился 9 марта 1814 года на территории нынешней Черкасской области. Украинский поэт, писатель (драматург, прозаик), художник (живописец, гравер), общественный и политический деятель. Национальный герой и символ Украины. Умер 10 марта 1861 года в Санкт-Петербурге (Россия).