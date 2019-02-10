"Попа широкая": Настя Каменских шокировала сеть странной позой

Кроме того, Каменских заподозрили в увеличении груди - поклонники считают, что настоящая грудь у Насти меньше.

Украинская певица Настя Каменских шокировала поклонников странной позой на новом фото.

На фото в Instagram Каменских позирует в одном из киевских ресторанов - певица одета в черную водолазку и спортивные штаны. Поклонники удивились странной позе Каменских -певица сидит на стуле немного изогнувшись.

"Зачем пятую точку так подтягивать", "Пышечка", "Как это не голожопая?", "Это ж как надо было так присесть, чтоб попыны уши по дивану распластались", "Бюстгальтер явно переполнен пуш-ап", "Искры нет и блеска в глазах тоже, очень измученный вид, как попу не отклячивай", "Ужас,как можно так испортить фото,неудачно села", "Сломала бедро" - пишут в сети.

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