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"Попа широкая": Настя Каменских шокировала сеть странной позой

07:00, 10 февраля 2019
Общество
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Поклонники считают, что Настя Каменских поправилась / фото instagram.com/kamenskux/

На фото в Instagram Каменских позирует в одном из киевских ресторанов - певица одета в черную водолазку и спортивные штаны. Поклонники удивились странной позе Каменских -певица сидит на стуле немного изогнувшись.

"Зачем пятую точку так подтягивать",  "Пышечка", "Как это не голожопая?", "Это ж как надо было так присесть, чтоб попыны уши по дивану распластались", "Бюстгальтер явно переполнен пуш-ап", "Искры нет и блеска в глазах тоже, очень измученный вид, как попу не отклячивай", "Ужас,как можно так испортить фото,неудачно села", "Сломала бедро" - пишут в сети.

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Ранее Настя Каменских шокировала сеть фото с Потапом.

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Теги: #Настя Каменских