"Закончился период Юрский": Шнуров посвятил стих ушедшему из жизни легендарному актеру

Музыкант посвятил стих актеру и назвал эпоху в кинематографе "Юрским периодом".

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение ушедшему из жизни легендарному советскому актеру Сергею Юрскому.

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Его артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр", - написал Шнуров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве умер звезда фильма "Любовь и голуби" и "Золотой теленок" Сергей Юрский.