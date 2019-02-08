"Закончился период Юрский": Шнуров посвятил стих ушедшему из жизни легендарному актеру
20:35, 08 февраля 2019Общество
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Музыкант посвятил стих актеру и назвал эпоху в кинематографе "Юрским периодом".
Юрский умер 8 февраля / фото УНИАН
Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение ушедшему из жизни легендарному советскому актеру Сергею Юрскому.
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Его артист опубликовал на своей странице в Instagram.
"Закончился период Юрский.
Пал занавес, стих гул литавр.
Ушёл со сцены нашей русской
Последний крупный динозавр", - написал Шнуров.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве умер звезда фильма "Любовь и голуби" и "Золотой теленок" Сергей Юрский.
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