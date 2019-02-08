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"Закончился период Юрский": Шнуров посвятил стих ушедшему из жизни легендарному актеру

20:35, 08 февраля 2019
Общество
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Юрский умер 8 февраля / фото УНИАН

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Его артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр", - написал Шнуров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве умер звезда фильма "Любовь и голуби" и "Золотой теленок" Сергей Юрский.

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Теги: #смерть#Шнуров#Сергей Юрский