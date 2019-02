"Я не поеду за реваншем!": конкурсант от России прокомментировал участие в Евровидении (видео)

Песню для конкурса Лазареву написал Филипп Киркоров.

На Евровидении в 2019 году Россию представит известный певец Сергей Лазарев.

В этом году артист выступит на конкурсе, который будет проходить в Израиле, в Тель-Авиве, передает "Россия 1".

"Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели. Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать. Нет. Здесь – про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене Евровидения! Желайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились! Мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз! А, может быть, даже больше", – признался Лазарев.

Песню для конкурса Лазареву написал Филипп Киркоров, который уверен в успехе Сергея. "Dream team снова вместе! Сережа не подведет!" – написал Киркоров в своем Instagram.

Напомним, о том, что именно Сергей Лазарев представит РФ на Евровидении, официально стало известно 6 февраля.

В 2016 году Сергей представлял Россию на конкурсе "Евровидение", проходившем в Стокгольме. Тогда он выступал с композицией "You Are the Only One", над созданием которой работала команда под руководством Филиппа Киркорова. Тогда на "Евровидении" Лазарев занял третье место.