"Че такие кислые?": скандальный Дорн эротично искупался в ванной с йогуртом (видео)

30-летний Дорн любит эпатировать публику.

Скандальный украинский певец Иван Дорн, который выпустил сингл Right Wrong совместно с экс-вокалистом французской группы Her Виктором Солфом, в очередной раз удивил поклонников.

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30-летний Дорн любит эпатировать публику. На днях он представил тизер экспериментального мюзикла на своем YouТube-канале "Че такие кислые?". Проект создан при поддержке производителя йогурта и собственного лейбла артиста Masterskaya.

Иван снялся обнаженным в ванне с йогуртом, спародировав девушек в рекламных роликах. 7 февраля состоялась премьера первой серии.

В первой серии певец общается по скайпу со своей творческой командой, которой за сутки надо придумать, что такое эпичный день.