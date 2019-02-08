Дочери зама Аксенова хотят представлять Украину на "Евровидении" - СМИ (фото, видео)

Нацотбор участников для "Евровидения" начнется 9 февраля. Дуэт "Анна-Мария" выступит 16 февраля во втором полуфинале.

В Украине продолжается отбор участников на "Евровидение". За право представлять страну на международном песенном конкурсе борется дуэт "Анна-Мария", который основали крымчанки Анна и Мария Опанасюк.

У сестер влиятельные родители в Крыму, но сами они поддержали Евромайдан и высказываются в поддержку Украины, пишет "Радио Свобода".

Близнецы родом из Симферополя, в украинском шоу-бизнесе ‒ более 10 лет. Они исполняют авторскую музыку в жанрах поп-рок, инди, фанк. Принимали участие и побеждали в различных песенных конкурсах в Украине и Европе.

За право представлять Украину в Тель-Авиве (Израиль) участницы дуэта "Анна-Мария" бороться с собственной песней My road ("Моя дорога").

Анна и Мария Опанасюк живут и занимаются шоу-бизнесом в Киеве. Но немало страниц в их жизни связаны с Крымом. С 17 лет Анна и Мария имеют звание "Заслуженные артистки АРК". Они ‒ самые юные обладательницы этого титула в истории полуострова. В Крыму также живут их родители, которые там много лет были и до сих пор остаются влиятельными людьми.

Мать близнецов Лариса Опанасюк за 20 лет сделала карьеру от начальника Главного юридического управления Совета министров Крыма до вице-премьера, работая при разных режимах. Сейчас она занимает должность вице-премьера в подконтрольном России правительстве Сергея Аксенова.

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Отец Анны и Марии Опанасюк ‒ Александр Опанасюк ‒ известный в Крыму судья. Он много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, а в 2012 году был пожизненно назначен судьей Апелляционного суда Крыма. В 2014 году Александр Опанасюк перешел на службу России и был назначен судьей Верховного суда Крыма.

Высший совет юстиции Украины 2015 года ходатайствовал об увольнении судьи за нарушение присяги. Но последствия этого решения его пока не коснулись. В 2016 году коллеги с почетом проводили Александра Опанасюка на пенсию.

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы «Миротворец». Но оба недоступны органам следствия, потому что живут в аннексированном Россией Крыму.

В своем творчестве девушки нередко оказывались на политических мероприятиях. Например, в течение 2011 и 2013 годов они выступали для крымского правительства, функционеров Партии регионов и местных бизнесменов на акции «Успех года». Логично предположить, что в этом была заслуга их матери, которая работала в команде «регионалов».

Но в течение 2013-2014 годов взгляды близнецов и их родителей разошлись. Пока Лариса Опанасюк в команде Партии регионов выступала против Евромайдана, ее дочери поддержали участников акций протеста против действующего тогда президента Виктора Януковича. В декабре 2013 года Анна и Мария Опанасюк выступили для митингующих в центре Киева под лозунгом «За европейскую Украину!».

Лариса Опанасюк тогда сказала журналистам, что не осуждает дочерей, потому что «они взрослые, живут отдельно, она не навязывает им никаких политических интересов».

В интервью украинским СМИ Анна и Мария Опанасюк рассказывали, что концертов в Крыму не дают, хотя и продолжают ездить к своей семье.

Имя победителя отбора, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве (Израиль), жюри национального отбора назовет 23 февраля.