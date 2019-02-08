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Стало известно, когда пройдет прощание со звездой фильмов "Золотой теленок" и "Любовь и голуби"

16:46, 08 февраля 2019
Общество
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Юрского похоронят на Троекуровском кладбище / фото УНИАН

Об этом сообщил ТАСС представитель театра. "Прощание будет у нас в театре, время уточняется", - сказал собеседник агентства.

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По предварительной информации, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Ранее дочь актера Дарья Юрская подтвердила, что артист умер на 84-м году жизни. По предварительной информации, он скончался от остановки сердца, артист долго болел. Дочь актера добавила, что семья ждет "официальное заключение" о причинах смерти.

Сергей Юрский снимался в фильмах "Человек ниоткуда", "Любовь и голуби", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

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Теги: #прощание#похороны#Сергей Юрский