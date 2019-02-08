Бывшая невеста-предательница Владимира Кличко показала фото с дочкой после скандальной новости в СМИ

Когда и где именно был сделан кадр, неизвестно.

Экс-невеста украинского боксера Владимира Кличко, актриса Хайден Панеттьери одним фото опровергла слухи СМИ о том, что она не видится с дочерью.

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На своей странице в Twitter звезда опубликовала трогательный снимок с маленькой Кайей. "Сладкие мгновения с малышкой, спит", - подписала она фото.

На снимке маленькая Кайя сидит в авто и держит Панеттьери за руку. Лица девочки не видно, поскольку его закрывает бейсбольная кепка.

Ранее в СМИ появилась информация, что 4-летняя дочь боксера Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьери после их разрыва живет с папой.