Евровидение 2019: участники Нацотбора пообещали поджечь уникальный инструмент (видео)

Отметим, что MELOVIN, который представлял Украину на Евровидении 2018 с песней "Under The Ladder", также готовил для зрителей "огненный" номер.

Смотреть онлайн первого Нацотбора на Евровидение 2019 многие украинцы будут уже завтра, 9 февраля.

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На данный момент уже сформировалась тройка лидеров: MARUV, VERA KEKELIA и Brunettes Shoot Blondes.

Группа Brunettes Shoot Blondes готовит для Нацотбора по-настоящему "огненный" номер. Выяснилось, что участники коллектива планируют прямо на сцене конкурса поджечь уникальный музыкальный инструмент, а именно - необычный рояль. В его "теле" смиксовали более 20-ти других инструментов. И все это функционально! Об этом в небольшом интервью рассказал фронтмен Brunettes Shoot Blondes Андрей Ковалев.

Отметим, что MELOVIN, который представлял Украину на Евровидении 2018 с песней "Under The Ladder", также готовил для зрителей "огненный" номер. В финале его выступления рояль, на котором он играл, загорается.

Как сообщал УНИАН, первый и второй полуфиналы украинского нацотбора состоятся 9-го и 16 февраля, а финал – 23-го. "Евровидение 2019" состоится в израильском Тель-Авиве 14-18 мая.