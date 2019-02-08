Умер исполнитель роли дяди Мити из фильма «Любовь и голуби»

Сергей Юрский известен по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.

В Москве умер актер театра и кино Сергей Юрский.

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.

Ему было 83 года.

Информация о месте и времени прощания и похорон поступит позже.

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Юрский известен по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.

Как сообщал УНИАН, ранее умер российский рэпер Децл. Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.