Умер исполнитель роли дяди Мити из фильма «Любовь и голуби»
08:33, 08 февраля 2019Общество
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Сергей Юрский известен по ролям в фильмах «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.
Актеру было было 83 года / kino-teatr.ru
В Москве умер актер театра и кино Сергей Юрский.
Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Театра имени Моссовета.
Ему было 83 года.
Информация о месте и времени прощания и похорон поступит позже.
Кадр из фильма "Любовь и голуби" / скриншот
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Юрский известен по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя» и многим другим.
Как сообщал УНИАН, ранее умер российский рэпер Децл. Ему было всего 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта называют остановку сердца.
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