Круглый стол «Безопасность пациентов в больницах Украины» (онлайн трансляция)

В рамках круглого стола будет обсужден трагический случай, произошедший с заместителем руководителя отдела экономических новостей УНИАН, талантливым журналистом Николаем Бабичем, который в конце января этого года ушел из жизни прямо в киевской больнице во время простой плановой операции.

В пресс-центре УНИАН 8 февраля 2019 года в 11:30 начался круглый стол на тему «Безопасность пациентов в больницах Украины».

Безопасность пациентов - это важнейшая составляющая качественной медицинской помощи. Но за последние годы в отечественных учреждениях здравоохранения значительно возросло количество случаев с трагическими последствиями и стационарная летальность. При этом проблемы безопасности пациентов не зависят от организационных форм систем здравоохранения и источников их финансирования.

Во время круглого стола планируется поднять целый ряд важных вопросов:

- Как специалисты в сфере медицины оценивают ситуацию с безопасностью пациентов в Украине?

- Возможно ли предотвратить негативные последствия медицинской деятельности и обезопасить пациентов от медицинского ущерба?

- Какими на сегодняшний день являются масштабы послеоперационной летальности?

- От чего зависят дефекты в оказании медицинской помощи?

- Как влияет на безопасность пациентов медицинское образование врачей, достоверная диагностика, качество фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения?

- Что именно врач обязан сообщить пациенту о возможных негативных последствиях от использования медицинских и фармацевтических средств?

- Лекарственный препарат может принести и пользу, и страшный вред: почему возникают страшные побочные действия и каким образом осуществляется надзор за безопасностью лекарственных средств?

- Какую ответственность несут врачи за профессиональные ошибки и каким образом пострадавшие от медицинского ущерба или их родственники могут добиться справедливости?

В рамках круглого стола будет обсужден трагический случай, произошедший с заместителем руководителя отдела экономических новостей УНИАН, талантливым журналистом Николаем Бабичем, который в конце января этого года ушел из жизни прямо в киевской больнице во время простой плановой операции.

С целью привлечь внимание специалистов и общественности и вынести на общественное обсуждение вопрос о современном состоянии дел в сфере здравоохранении, в частности, о проблемах безопасности пациентов и возможности избежать трагедий или минимизировать их негативные последствия к участию приглашены:

- представители Минздрава Украины;

- представители Киевской городской клинической больницы № 12;

- заведующий лабораторией безопасности стратегий в здравоохранении ГУ «Институт общественного здоровья им. А.М. Марзеева НАМН Украины» Юрий Скалецкий;

- президент ВБО «Совет защиты прав и безопасности пациентов», эксперт по вопросам защиты прав пациентов Виктор Сердюк;

- начальник Управления экспертизы материалов по безопасности лекарственных препаратов Государственного Экспертного Центра Минздрава Елена Матвеева;

- эксперт по медицинскому праву Зоряна Черненко;

- родственник Николая Бабича, трагически ушедшего из жизни - Анатолий Терещенко.

Организатор круглого стола – информационное агентство УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

Телефон: (044) 498 07 64.

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.