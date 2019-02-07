"Любимый актер" Путина подтвердил, что рвет когти из России
Сегодня в СМИ появилась информация о переезде российского актера Алексея Панина в Америку.
41-летний скандалист опроверг эту новость. Переезд актер действительно планирует, но не в Америку, пишет КП.
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"Не помню, чтобы я где-то сообщал, что уезжаю жить в Америку. У меня действительно есть американская виза, но она давно просрочена. У меня есть действующая европейская виза. Журналисты снова фантазируют", - заявил Панин.
По его словам, он не планирует переезжать в Америку, но действительно хочет уехать из РФ.
"Переезд из России уже решен, но он намечен на следующий год. Не раньше... Плюс мне надо купить новое жилье в одном из европейских городов. На побережье. Название страны пока говорить не буду", - добавил "любимый актер" Путина.
Напомним, ранее Панин выложил в сети фотографию американской визы и намекнул, что собирается эмигрировать из России. Кроме того, в посте он процитировал стихотворение Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия...".