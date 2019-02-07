"На Зверева похожа": Ани Лорак раскритиковали за безвкусицу (фото)

Многим поклонникам наряд Ани Лорак показался странным.

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем Муратом, поделилась с поклонниками непривычным фото.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в новом образе, который многие сочли подростковым и безвкусным: ярко-красном пуховике, вязанной шапке и джинсах.

Многим поклонникам наряд Ани Лорак показался странным и "купленным в Китае".

"Хватит рекламы, надоело!", "До китайщины опустилась", "На Зверева похожа", "Китайские пуховики, вот оно, счастье", - пишут в комментариях.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым "летним" снимком.