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"На Зверева похожа": Ани Лорак раскритиковали за безвкусицу (фото)

19:29, 07 февраля 2019
Общество
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Новый образ Лорак многим не понравился / фото instagram.com/anilorak

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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала в новом образе, который многие сочли подростковым и безвкусным: ярко-красном пуховике, вязанной шапке и джинсах. 

Многим поклонникам наряд Ани Лорак показался странным и "купленным в Китае". 

"Хватит рекламы, надоело!", "До китайщины опустилась", "На Зверева похожа", "Китайские пуховики, вот оно, счастье", - пишут в комментариях.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым "летним" снимком. 

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Теги: #фото#Ани Лорак